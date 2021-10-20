Kontrolden çıkan tırın devirdiği elektrik direği, 2 araca çarptı. Ardından minibüsün camına saplandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da saat 19.00 sularında çevreyolu üzerinde kaza meydana geldi.

OSB kavşağı civarında 03 AD 239 plakalı Mehmet C. şoförlüğündeki tır, kontrolden çıkarak reflüjdeki elektrik direğine çarptı.

Tırın çarpması sonucu yan yola devrilen elektrik direği, seyir halindeki plakası tespit edilemeyen bir araca çarptı.

Afyonkarahisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır elektrik direğini devirdi VİDEO

MİNİBÜSÜN CAMINDAN GİRDİ

Araç sürücüsü kaçmaya çalışırken elektrik direği havalanıp N.G. şoförlüğündeki otomobile, ardından Nuri Çelik şoförlüğündeki 03 AAF 094 plakalı minibüsün ön camına girdi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

"ELEKTRİK DİREĞİ ARAÇTAN UÇUP BANA VURDU"

Kazanın nasıl yaşandığını anlatan minibüsün sürücüsü Nuri Çelik, "Önümde tır vardı. Tır birden döndü direğe vurdu. Direk yere düştü. Başka bir araç direğe vurdu, bu kişi direkt kaçtı zaten. Elektrik direği ardından başka bir arabaya vurup uçtu ve bana vurdu. Allah’a çok şükür verilmiş sadakamız varmış kurtulduk yani." dedi.