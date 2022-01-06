Afyonkarahisar'da dolandırıcı çetesi kandırdıkları şahsa senet imzalattı

9 kişilik çete, borç bahanesiyle iş yerine geldikleri şahsa silah zoruyla 3 milyon 500 bin TL’lik senet imzalattı. Mağdurun altınlarını çalıp, aracını da zorla sattıran şahıslardan 3’ü tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan H.Y. isimli şahıs, İ.A. isimli şahsa kendisine borcu olduğunu söyleyerek meseleyi görüşmek üzere kalabalık bir grupla Afyonkarahisar’a geldi.

İddiaya göre H.A. ve beraberindeki şahsılar, İ.A.'ya 3 milyon 500 bin TL’lik senet imzalattı.

ALTINLARINI ÇALIP, OTOMOBİLİNİ SATTIRDILAR

Bu esnada silah gösterip tehdit ve hakaretlerde bulunarak darbettikleri İ.A.’nın, 500 euro ve 10-12 gram civarı altınını alan şüpheliler, bununla da yetinmeyip bir de İ.A.’ya ait aracı 150 bin TL karşılığında sattırdı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polise başvuran İ.A.’nın şikayeti üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda H.A., ile A.A., Y.D., Y.A., M.A., F.O., O.B., H.İ.B. ve S.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılık sorgularının ardında serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden Y.D., O.B. ve H.A. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.