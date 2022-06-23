Afyonkarahisar’da dolmuşçuların ‘yolcu alma’ kavgası

Dolmuşçular arasında ‘yolcu alma’ meselesinden çıkan kavgada kan aktı. 1 dolmuş şoförü, bacağından silahla vuruldu.

Afyonkarahisar’ın Kanlıca Mahallesi’ndeki Ataköy Dolmuş Durağı Merkezi’nde aynı hatta dolmuşçuluk yapan A.S. (30) ve M.A. (26) arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya, durakta bulunan H.Y., Ataköy Minibüs Durak Başkanı N.A., Yücelir A., (48) ve M.A. (19) isimli şahıslar da karıştı.

1 kişi bacağından vuruldu

İHA’nın haberine göre; A.S., polise verdiği ifadesinde olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflara bıçak çektiğini ve Yücelir A.’nın da bunun üzerine tabanca ile kendisine ateş ederek bacağından vurduğunu söyledi.

Polis ekipleri olaya müdahale etti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Olayda yaralanan A.S., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

1 kişi tutuklandı

Polis, daha sonra olaya karıştıkları tespit edilen Yücelir A., N.A., M.A. ve H.Y., isimli şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yücelir A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.