Afyonkarahisar'da drift yapan sürücü 35 bin lira ceza yedi Afyonkarahisar'da drift yapan otomobil sürücüsüne 35 bin 368 lira para cezası kesilerek ehliyetine 60 gün el konuldu.

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İHA

Yüksek cezalar da drift meraklılarını durduramıyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracın plakası ve sürücüsü belirlendi.

35 bin lira ceza kesildi

Fatih Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen ürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Ayrıca aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için 3 bin 135 lira ek ceza uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)