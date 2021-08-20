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- Afyonkarahisar'da düğün konvoyundan ateş açan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da düğün konvoyundan ateş açan şahıs yakalandı
Dinar ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın silahına el konulurken, ehliyeti ise alındı.
- İHA
- 20.08.2021 - 16:48
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bir düğün konvoyunda arama yapıldı.
Yapılan aramada havaya ateş açan şahıs yakalanırken, 1 tabanca ile 38 adet mermi ele geçirildi.
"GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA"
Şahıs hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' konulu suçtan adli işlem ve 'silah bulundurma' konusundan idari işlem yapıldı.
Araç sürücüsünün alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine gerekli cezai işlemler uygulanarak, ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu.