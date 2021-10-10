Ehliyetsiz şekilde otomobille patinaj çekip, drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, 12 bin 96 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde bir sürücünün patinaj çektiği ve ardından drift attığı videonun dolaştığı yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede aracın plakasını tespit etti.

42 BVN 52 plakalı aracı bulan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak araç sürücüsünün A.F.K. (17) olduğunu belirledi.

12 BİN LİRA CEZA YEDİ

Ehliyetsiz sürücü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Trafikte adeta dehşet saçan ve ehliyeti olmayan gence drift atma suçundan 6 bin 700 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesti.

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz sürücü patinaj çekip, drift attı ViDEO