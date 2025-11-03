Afyonkarahisar'da ekip otosunu yaya geçidine park eden polise ceza yazıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu gösterin bir olay, Afyonkarahisar'da yaşandı.

Kent merkezinde, Yeşilyol Caddesi’ndeki yaya geçidine park eden bir trafik polisi aracı, vatandaş tarafından fotoğraflanıp emniyet müdürlüğüne ulaştırıldı.

POLİS MEMURUNA PARK CEZASI

Emniyet müdürlüğü yetkilisi Ahmet Birtan Erol’un talimatıyla araç sürücüsü polis memuruna, 993 TL para cezası yazıldı.

"ÖNCE KENDİMİZ KURALLARA UYMALIYIZ"

Erol, ceza uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak önce kendileri trafik kurallarına, işaret ve levhalara uyacak. Vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacaklar.” ifadelerini kullandı.