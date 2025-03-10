Afyonkarahisar'da el şakası tartışması kanlı bitti: 6 yaralı

İHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, basit bir el şakasının tetiklediği tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Bugün saat 14.00 sıralarında Cuma Mahallesi Helvacılar Sokak’ta Ü.C. ile 18 yaşındaki İ.D. arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE DÖNDÜ, 6 KİŞİYİ YARALADI

Olayın ardından sinirle uzaklaşan Ü.C., bir süre sonra pompalı tüfekle geri dönerek etrafa ateş açtı. Saldırıda, İ.D. ile kavgayı ayırmaya çalışan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisi sürerken, olay sonrası kaçan Ü.C., polis tarafından evine yakın bir noktada saldırıda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.