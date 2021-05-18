Biyokütle santralinin cüruf bölümünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Büyüyen alevlere yaklaşılamadığı için müdahale edilemedi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde yangın çıktı.

Tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposundan başlayan alevler, rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü.

Yoğunlaşan alevlere müdahale edilemedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı, kilometrelerce uzaktan görüldü.

Tesis çalışanları, kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardı.

Afyonkarahisar’da enerji santralinde yangın VİDEO

15 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, aynı tesiste 15 gün önce de yangın çıktığı ve 4,5 milyon liralık 30 bin ton ham maddenin zarar gördüğü öğrenildi.