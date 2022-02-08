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    Afyonkarahisar'da eşini ve kayınvalidesini tüfekle vuran şahıs tutuklandı

    Eşiyle tartışıp, evini terk eden 4 aylık eşi Büşra Gargılı ile kayınvalidesi Selda Ormantepe’yi tüfekle ateş ederek yaralayan Kadir Gargılı, polis ekiplerince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 10:18
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    Afyonkarahisar'da eşini ve kayınvalidesini tüfekle vuran şahıs tutuklandı

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde 4 ay önce Kadir Gargılı ile evlenen Büşra Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evini terk ederek, babaevine döndü.

    Kayınpederinin evine giden Kadir Gargılı, iddiaya göre, eşini kapının önüne çağırdı.

    EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ TÜFEKLE VURDU

    Görüşme sırasında yeniden çıkan tartışma sonrası Kadir Gargılı, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra Gargılı ve kayınvalidesi Selda Ormantepe'ye ateş açtı.

    Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı, kanlar içinde yere yığılırken, Gargılı ise olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    TUTUKLANDI

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı’nda yakalayıp, gözaltına aldı. Kadir Gargılı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Afyonkarahisar da eşini ve kayınvalidesini tüfekle vuran şahıs tutuklandı #1

    Afyonkarahisar da eşini ve kayınvalidesini tüfekle vuran şahıs tutuklandı #2


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