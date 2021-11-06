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    Afyonkarahisar’da eski dünürlerine kurşun yağdırdı: 4 ölü

    Boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 21:27
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 00:13
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    Afyonkarahisar’da eski dünürlerine kurşun yağdırdı: 4 ölü

    Afyonkarahisar’da merkeze bağlı Çıkrık beldesinde boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı.

    ARAÇTAKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı.

    Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ederken, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Afyonkarahisar’da eski dünürlerine kurşun yağdırdı: 4 ölü VİDEO


    Afyonkarahisar’da eski dünürlerine kurşun yağdırdı: 4 ölü #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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