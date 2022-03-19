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    Afyonkarahisar'da eski eşinin evini kurşunladı

    Boşandığı eşinin evinin tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisin başarılı takibi ile kısa sürede yakalandı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 11:16
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    Afyonkarahisar'da eski eşinin evini kurşunladı

    Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Gazi Mehmet Çavuş mahallesinde B.O., isimli kadın ‘155 Polis İmdat’ hattını arayarak yardım istedi.

    Geçtiğimiz aylarda boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eski eşi İ.G.’nin evine silahla ateş açarak kaçtığını söyleyen kadının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

    TÜFEKLE YAKALANDI

    Şüpheli şahıs ekiplerin yaptıkları kısa süreli çalışma sonrası saklandığı yerde olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi

    Afyonkarahisar da eski eşinin evini kurşunladı #1


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