Afyonkarahisar'da eski kocadan bıçaklı saldırı

Boşandığı eşi Hulusi A. ile düğün takılarını paylaşamayan Canan Tüfekçi, çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak ağır yaralandı. Cani saldırgan da gözaltında.

Afyonkarahisar'da 1 yıl evli kalıp boşanan Canan Tüfekçi ile Hulusi A., düğün takılarının paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.

Bunun üzerine öfkelenen Hulusi A., dün akşam saatlerinde Dazkırı ilçesindeki kuaförde çalışan Canan Tüfekçi'nin yanına giderek dükkan önünde olay çıkardı.

Eski karısını 10 yerinden bıçakladı

Hulusi A., Tüfekçi’yi 10'a yakın bıçak darbesiyle yaraladı. Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, saldırgan Hulusi A. da polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, daha önce cinayetten tutuklandığı ve yaklaşık 2 yıl önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

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