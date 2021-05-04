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- Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası
Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası
Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.
- AA
- 04.05.2021 - 08:56
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:18
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu eve giden ekipler, iskambil kağıtları, yazboz ve defter ele geçirdi.
7 KİŞİYE CEZA
İçerideki 7 kişi hakkında salgın tedbirlerini ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 9 bin 352 lira idari işlem yapıldı. Ev sahibi H.B.Ç'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.