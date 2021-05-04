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    Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası

    Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.
    • AA
    • 04.05.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:18
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    Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu eve giden ekipler, iskambil kağıtları, yazboz ve defter ele geçirdi.

    7 KİŞİYE CEZA

    İçerideki 7 kişi hakkında salgın tedbirlerini ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 9 bin 352 lira idari işlem yapıldı. Ev sahibi H.B.Ç'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

    Afyonkarahisar da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası #1

    Afyonkarahisar da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası #2

    Afyonkarahisar da evde kumar oynayan 7 kişiye para cezası #3

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