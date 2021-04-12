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    Afyonkarahisar'da evden 6 parça değerli taş gasbedildi

    Ev sahibine ters kelepçe yapan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 15:46
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    Afyonkarahisar'da evden 6 parça değerli taş gasbedildi

    Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu 5 şüpheli, polis kılığında gasp yaptı.

    Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ceyhun B., Fatih K, Ali N., Mustafa N. ve Aydın T. isimli şahıslar, Mohammed Naeim Ghazravi isimli şahsın evine polis yeleği ve oyuncak tabancayla girerek kendisini polis olarak tanıtıp ters kelepçe yaptı.

    DEĞERLİ TAŞLARI GASBEDENLER YAKALANDI

    Şüpheliler, daha sonra evde bulunan 6 parça halinde şeffaf renkli değerli taşı alarak kayıplara karıştı.

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.

    TUTUKLANDILAR

    Operasyonda; bir apartmanın çatı katından halıya sarılı vaziyette 6 parça taş, 3 ayrı pakette az miktarlarda kenevir tohumu, 1 ayrı pakette esrar ve 3 adet metamfetamin düzeneği ele geçirildi.

    Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar’da polis kılığında eve girip 6 parça değerli taşı gasbettiler ViDEO

    Afyonkarahisar da evden 6 parça değerli taş gasbedildi #1

    Afyonkarahisar da evden 6 parça değerli taş gasbedildi #2

    Afyonkarahisar da evden 6 parça değerli taş gasbedildi #3

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