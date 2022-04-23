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    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada

    Ramazan ayı deneyimleri kapsamında Kanlıca Mahallesi’ndeki bir fırına giren 3 görevli, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.
    • 23.04.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 12:00
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    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada

    Afyonkarahisar’da ramazan denetimine çıkan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 3 gıda kontrol görevlisi, Kanlıca Mahallesi’ndeki bir fırında hijyen kontrolü yaptı.

    DHA’nın haberine göre; fırını inceleyen ekipler, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darbedildi.

    Kadın görevliyi itti, erkek görevliye tekme ve yumrukla saldırdı

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından, olaya ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı.

    Görüntülerde, saldırganın kadın görevlinin elinden makbuzu alıp ittiği, erkek görevliye ise tekme ve yumruk attığı anlar yer aldı.

    Toç Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan, gıda kontrol ekibine saldırıyı kınadı.

    Karakoçan, “Faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğiz." dedi.

    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada

    Görevliler, suç duyurusunda bulundu

    Çıkan olayda hafif yaralanan 3 görevli, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada #1

    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada #2

    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada #3

    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada #4

    Afyonkarahisar’da, fırın denetiminde görevlilere saldırı kamerada #5


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