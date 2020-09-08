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- Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Günlük kiralanan termal villaya yapılan operasyon sonucu 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 08.09.2020 - 14:42
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, günlük olarak kiralanan termal bir villada para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından termal villada fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.
4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyon sonucunda ise 2’si kadın 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.