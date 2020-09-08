Dolar
7.4855
0.4172%
Euro
8.8284
0.1997%
Altın
1911.15
-0.9125%
Borsa
1090.5
-0.5753%
G. Altın
461.705
-0.1328%
Bitcoin
74774.86
-2.6819%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    Günlük kiralanan termal villaya yapılan operasyon sonucu 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 14:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, günlük olarak kiralanan termal bir villada para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından termal villada fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyon sonucunda ise 2’si kadın 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Afyonkarahisar da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #1

    Afyonkarahisar da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #2

    Afyonkarahisar da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir