Afyonkarahisar'da geliniyle komşusunu öldüren sanığa 20 yıl hapis

Yatak odasında uygunsuz yakaladığı gelini ile sevgilisini silahla öldüren Nurettin Gültekin'in cezası belli oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile komşusu Kamil Çetin'i yatak odasında yakalamıştı.

İkiliyi görünce silahına sarılan Nurettin Gültekin, geliniyle Kamil Çetin'i öldürmüştü.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin Gültekin, bugün hakim karşısına çıktı.

TAHRİK İNDİRİMİYLE 20 YIL CEZA ALDI



Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi.

Mahkeme, sanık Gültekin'i, Filiz Gültekin'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.





