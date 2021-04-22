Afyonkarahisar'da geliniyle sevgilisini basınca katil oldu

Afyonkarahisar'da oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G., yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. ile Kamil Ç.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyünde meydana gelen olayda, 68 yaşındaki Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi 36 yaşındaki Filiz G. ile 51 yaşındaki Kamil Ç.'yi yatakta uygunsuz vaziyette yakaladı.

Tabancasını alan Nurettin G., Filiz G. ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.