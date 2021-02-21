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    Afyonkarahisar'da genç kıza aracın çarpma anı

    Afyonkarahisar'da yolda yürürken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Fikriye G. yaralandı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 13:52
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    Afyonkarahisar'da genç kıza aracın çarpma anı

    Afyonkarahisar'ın merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi'nde meydana gelen olayda, akrabalarıyla yolda yürüyen 14 yaşındaki Fikriye G.'ye, 64 yaşındaki H.Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

    Genç kıza sol tarafından çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, Fikriye G. ise yola savruldu.

    "TAŞA ÇARPTIM"

    Olayı gören çevredeki esnaf otomobilin önünü keserek, sürücüyü durdurdu. Sürücü H.Ö.'nün cep telefonuyla konuştuğu sırada taşa çarptığını sandığını ve kazanın farkında olmadığını söylediği öğrenildi.

    Afyonkarahisar kaza

    HAFİF YARALANDI

    Fikriye G. olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fikriye G., tedavisinin ardından evine gönderilirken, ailesi olayla ilgili H.Ö.'den şikayetçi oldu. Adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

    Afyonkarahisar kaza

    Afyonkarahisar kaza

    Afyonkarahisar kaza

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