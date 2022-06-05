Afyonkarahisar'da hakim odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yapan Hakim Hulisi Tahir İlgenli, odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yapan Hakim Hulisi Tahir İlgenli, adliyedeki odasında ölü olarak bulundu.

İlgenli’yi, adliye personeli odasındaki masada hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Odasında hayatını kaybetti

Olay yerine gelen acil servis ekipleri İlgenli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada inceleme yaptı.

Kalp krizi geçirdi

İHA'nın haberine göre, cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İlgenli’nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



