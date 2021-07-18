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    Afyonkarahisar’da hamamda bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü

    Gece geç saatlerde Hilmi Coşkun’a ait hamam gelen 10 kişilik grup ile hamam çalışanları arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 10:36
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    Afyonkarahisar’da hamamda bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü

    Afyonkarahisar’da aynı aileden 10 kişilik grup gece geç saatlerde, Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı’ndaki Hilmi Coşkun’a ait hamama geldi.

    Hamam çalışanları ile grup arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Hamam sahibi Hilmi Coşkun sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu S.C. ise darp sonucu yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

    Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

    Afyonkarahisar’da hamamda bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

    Olaya karıştıkları öne sürülen ve tamamı aynı aile üyesi olan 10 kişiyi gözaltına alındı.

    Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, şahısların kavga nedeni araştırılıyor.

    Afyonkarahisar’da hamamda bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü #2

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