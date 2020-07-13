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    Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

    Girdikleri evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 10:07
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    Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, bir evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşya çalındı.

    Ev sahibinin ihbarı üzerine Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili tespitlerde bulundu. Hırsızlık yapıldığı anda, evin önünde plakası belli olmayan şüpheli araç olduğunun belirlenmesinin ardından güzergahtaki diğer kamera kayıtları da incelenerek, plakaya ulaşıldı.

    Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı #1

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Araçta bulundukları tespit edilen S.C. (37), Y.S. (20) ve M.C. (14), Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı #2

    2 TUTUKLAMA

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi.

    M.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı #3

    Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı #4

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