Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Girdikleri evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, bir evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşya çalındı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili tespitlerde bulundu. Hırsızlık yapıldığı anda, evin önünde plakası belli olmayan şüpheli araç olduğunun belirlenmesinin ardından güzergahtaki diğer kamera kayıtları da incelenerek, plakaya ulaşıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araçta bulundukları tespit edilen S.C. (37), Y.S. (20) ve M.C. (14), Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi.

M.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.