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- Afyonkarahisar’da iki kardeş aynı kazada öldü
Afyonkarahisar’da iki kardeş aynı kazada öldü
Gece yarısı motosikletle yolculuk yaptıkları esnada bir otomobile arkadan çarparak kaza yapan kardeşlerden biri olay yerinde diğeri ise hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 18.09.2020 - 14:35
Dün gün gece yarısı Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kocaöz kasabası yakınlarında İsmail Manav’ın kullandığı 03 AAZ 553 plakalı motosiklet, Bolvadin istikametine seyir halinde iken Ekrem Sakarya idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Manav (28) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berat Manav (19) ağır yaralandı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kardeşlerden biri olay yerinde can verirken, diğeri de ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne götürüldüğü sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(İSMAİL MANAV)
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
(BERAT MANAV)