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Afyonkarahisar’da iki kardeş aynı kazada öldü

Afyonkarahisar’da iki kardeş aynı kazada öldü

Gece yarısı motosikletle yolculuk yaptıkları esnada bir otomobile arkadan çarparak kaza yapan kardeşlerden biri olay yerinde diğeri ise hastanede hayatını kaybetti.