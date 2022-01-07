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    Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Başka bir otomobille çarpışan Tofaş, kaza sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, Tofaş'ta bulunan bir şahıs yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:52
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    Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarında, Tofaş otomobili ile seyir halinde olan Tuncay Kuzpınar (25), bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Karşı şeride geçen otomobil, Ali Kıray (74) yönetimindeki araca çarptı.

    TOFAŞ PARÇALANDI

    Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar’da ortadan ikiye bölünen Tofaş 1 kişiye mezar oldu

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