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- Afyonkarahisar'da iki tır kafa kafaya çarpıştı
Afyonkarahisar'da iki tır kafa kafaya çarpıştı
- İHA
- 23.04.2021 - 13:05
- Güncelleme : 23.04.2021 - 13:09
Afyonkarahisar Dinar-Çay karayolu Tatarlı beldesi mevkisinde, Hakan Pektaş (32) idaresindeki pancar küspesi yüklü tır, karşı yönden gelen Hüseyin Yörük (48) yönetimindeki çimento yüklü silobas ile çarpıştı.
Dorse ve silobaslardaki tonlarca pancar küspeleri ile çimento yola savruldu.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada tırın dorsesi parçalandı, iki araç da hurdaya döndü.
Şahıslar, sürücü kabinleri içerisinde sıkıştı. Kazayı çevreden geçen sürücüler fark etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Pektaş ve Yörük’ün cansız bedenleri sıkıştıkları yerden kurtarılarak, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
3 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı durdu.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı Yola savrulan pancar küspesi ve çimento ise başka araçlara nakledildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hurdaya dönen tırlar, vinçlerle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'da iki tır kafa kafaya çarpıştı VİDEO