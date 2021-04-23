Euro
10.0547
0.71%
Dolar
8.3371
0.38%
Altın
478.63
0.44%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
409.090
-7.78%
EXEN Coin
17.84
-15.57%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Afyonkarahisar'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

    İki tırın kafa kafaya çarpışması ile meydana gelen kazada sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti. Tırların taşıdığı çimento ve pancar küspeleri yolla savruldu.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

    Afyonkarahisar Dinar-Çay karayolu Tatarlı beldesi mevkisinde, Hakan Pektaş (32) idaresindeki pancar küspesi yüklü tır, karşı yönden gelen Hüseyin Yörük (48) yönetimindeki çimento yüklü silobas ile çarpıştı.

    Dorse ve silobaslardaki tonlarca pancar küspeleri ile çimento yola savruldu.

    Sabah saatlerinde meydana gelen kazada tırın dorsesi parçalandı, iki araç da hurdaya döndü.

    Şahıslar, sürücü kabinleri içerisinde sıkıştı. Kazayı çevreden geçen sürücüler fark etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sürücülerin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

    Pektaş ve Yörük’ün cansız bedenleri sıkıştıkları yerden kurtarılarak, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da iki tır kafa kafaya çarpıştı #1

    3 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

    Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı durdu.

    Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı Yola savrulan pancar küspesi ve çimento ise başka araçlara nakledildi.

    Afyonkarahisar da iki tır kafa kafaya çarpıştı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hurdaya dönen tırlar, vinçlerle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar'da iki tır kafa kafaya çarpıştı VİDEO

    Afyonkarahisar da iki tır kafa kafaya çarpıştı #3

    Afyonkarahisar da iki tır kafa kafaya çarpıştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir