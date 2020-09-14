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    Afyonkarahisar'da inşaat tozu kavgası: 1 ölü 5 yaralı

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaat tozu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.09.2020 - 07:03
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    Afyonkarahisar'da inşaat tozu kavgası: 1 ölü 5 yaralı

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

    İNŞAAT DEMİRİ, TAŞLAR VE SİLAH KULLANILDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine inşat demirleri ve taşlarla saldırdı.

    YARALANANLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Ömer A'nın (40) silahla ateş etmesi sonucu Özkan T. (21) ve Emrah Ö. (28) yaralandı.

    Yaralılardan Özkan T, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Emrah Ö. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Kavgada yaralanan F.T. (15) Sandıklı Devlet Hastanesinde, Nurcan A. (35), M.A. (16) ve E.A. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

    SİLAHLI ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Emniyet güçleri, kaçan şüpheli Ömer A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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