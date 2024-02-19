Afyonkarahisar'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 14 yaralı Sandıklı ilçesinde, sera işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR’ın çarpıştığı kazada 14 işçi yaralandı.

DHA

Saat 17.30 sularında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ofis kavşağında, Sezer Bülbül yönetimindeki 52 K 0626 plakalı tır ile Mehmet Y. yönetimindeki sera işçilerinin taşındığı 03 AAS 175 plakalı minibüs çarpıştı.

Minibüsteki 14 kadın işçi yaralandı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada servis minibüsündeki 14 kadın işçi yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Kaza sonrası araçlar otoparka, şoförler ise ifadeleri için karakola götürüldü.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)