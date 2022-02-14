Afyonkarahisar'da kadın oğlunun arkadaşları tarafından öldürüldü

Bayat ilçesinde boğazı maket bıçağıyla kesilmiş halde ölü bulunan kadının katil zanlıları, oğlunun arkadaşları çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçeside 58 yaşındaki Hacer Evlice, boğazı kesik halde bulundu.

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kadının boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı tespit edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada ise Evlice'nin oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Harekete geçen ekipler, 470 saatlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin ardından Fatih A. (32), Emre K. (31) ve Muhammet Ç. (33) isimli şahısları gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cinayet gecesini anlatan şüpheliler, olayın 13 Ocak akşamı saat 17.30’da gerçekleştiğini itiraf etti.

İfadelerinde her şeyi bir bir anlatan şüphelilerden Fatih A.’nın, su isteme bahanesi ile kadın tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice’nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü.

KADINI ÖLDÜRÜP PARA ARADILAR

Ardından şüphelilerin evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları belirlendi. Olayda Emre K.’nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.’nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi sonrası evde parayı arayarak bulma aşamasında Fatih A.’ya yardım ettiği belirtildi.

TEFECİ BORCU CİNAYETE NEDEN OLDU

Öte yandan, alınan bilgilerde şahısların kumar borcu nedeniyle tefeciden borç aldıkları ancak bu borcu ödeyemeyince parası olduğunu düşündükleri Evlice’nin evine girerek kadını öldürdükten sonra para ve altını aldıkları öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi.

GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI

Şahısların adliyeye çıkışları esnasında yakınları ise gazetecilere saldırdı. Yakınlarının görüntülenmesini istemeyen yakınları gazetecilere tepki gösterirken, polis müdahale ederek basın mensuplarının güvenliğini sağladı.