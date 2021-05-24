Afyonkarahisar’da kalp hastası, hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi

Acil anjiyo olması gereken 68 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde ikamet eden Ramazan A. (68), şiddetli göğüs ağrısı ile Çay Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yapılan tetkikler ile acil anjiyo yapılmasına karar verildi.

Hastanede yeterli şartların bulunmaması nedeni ile durum, 112 Acil Servis Komuta Merkezi’ne bildirildi.

HELİKOPTER İLE NAKLE KARAR VERİLDİ

İlçe ve kent merkezi arasındaki uzaklık dikkate alınarak, adamın helikopter ile nakline karar verildi.

Bölgeye hava ambulansı sevk edildi.

Hastane önüne iniş yapan ambulans ile hasta, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan Ramazan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, hastane pistinin kent için özellikle de acil vakalara müdahale edilmesi konusunda çok önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.