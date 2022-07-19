Afyonkarahisar'da kamyonlar kaza yaptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'Da iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar Bolvadin-Çay ilçe karayolunda, E.Ö. idaresindeki büyükbaş hayvan taşıyan kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü U.D. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.

Ekipler olay yerine geldi

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi kavşaktaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.Ö., ile yanında bulunan M.Ö.’yü ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından araçta bulunan ve şoka giren büyükbaş hayvanlar ise olay yerine gelen bir başka araca nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



