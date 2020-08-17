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    Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü

    İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 37 yaşındaki Serdar Cengiz, tabancayla vurularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 16:39
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    Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, caddede bekleyen K.T., B.İ. ve G.C., seyir halindeki bir otomobili durdurup, kimliği öğrenilemeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yakındaki parkta oturan Serdar Cengiz de sesleri duyup, kavgaya karışanları ayırmak için müdahale etti.

    KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

    Bunun üzerine gruptaki K.T., yanındaki tabancayla Serdar Cengiz'e 3 el ateş açtı. Serdar Cengiz kan içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden uzaklaştı.

    Afyonkarahisar da kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Cengiz, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Afyonkarahisar da kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü #2

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Kavgaya karışan 5 kişi ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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