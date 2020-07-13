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Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, İhsan Ulusoy idaresindeki traktör, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ve hafif ticari araçla, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunun 5'inci kilometresi Taşlı bayır mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola devrilen traktör sürücüsü Ulusoy olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüleri ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Traktör sürücüsü İhsan Ulusoy'un cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü 2 yaralı VİDEO

