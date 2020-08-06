Sandıklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sandıklı-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresi Akharım Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Sinan Kuş yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Fehmi Şanal idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisi traktörden koparak savrulan römork aynı yönde seyir eden Sinan Taner’in kullandığı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Kuş ve Şanal ile birlikte Hira ve Merve Kuş yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Sinan Kuş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü 3 yaralı VİDEO









