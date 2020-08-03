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Boldavin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada, Mustafa D. (26) idaresindeki otomobil, Emirdağ - Çay kara yolu harlak mevkisinde kaza yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin içerisinde fazla yolcu olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa D. (26) olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem D. (27), Muhammed T. (27), Mehmet Said E.(26), Berke V. (22) ve Mahmut V. (21) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bolvadin ve Çay Devlet hastanesine sevk adilerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin araştırmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü 5 yaralı VİDEO









