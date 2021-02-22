Afyonkarahisar'da kısıtlamada drift atan sürücüye para cezası

Kısıtlamayı ihlal ederek yollarda otomobili ile terör estiren magandaya, 7 bin TL’ye yakın trafik cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü, 03 AAD 557 plakalı otomobili ile sanayi sitesinde drift atmaya başladı.

Yolun boş olmasını fırsat bilen şahıs, otomobili ile tehlikeli anlara sebep oldu.

Çevredekilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek şahsın Ali K. olduğunu tespit etti.

7 BİN LİRA CEZA

ALİ K.'ye ilgili trafik kanunu maddelerinden toplam 7 bin TL’ye yakın para cezası kesildi. Sorumsuz sürücünün aracı ile uzun bir süre drift attığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası kesildi