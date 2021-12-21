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    Afyonkarahisar'da komşu çocuğunu istismar etti

    Ballık köyünde yaşayan Mehmet A., 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 12:13
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    Afyonkarahisar'da komşu çocuğunu istismar etti

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde yaşayan F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu.

    Kızından "Mehmet dede yaptı" yanıtını alan F.Ş., durumu jandarmaya bildirdi.

    65 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı (65) gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    E.Ş ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.

    Afyonkarahisar da komşu çocuğunu istismar etti #1

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