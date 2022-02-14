Afyonkarahisar'da köpek, bir öğretmene saldırdı

Öğretmen Hüseyin Kundakçı, komşularının çiftliğindeki kangal cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen Hüseyin Kundakçı, İstasyon Mahallesi'ndeki komşularında olan annesi ve çocuklarını almaya gitti.

Komşularının çiftliğindeki zincirini koparan Kangal cinsi köpeğin üzerine doğru geldiğini fark eden Kundakçı, önce demir kapıya ardından da duvara çıktı.

KAÇMAK İSTEDİĞİ SOKAK KÖPEĞİ BACAĞINI ISIRDI

Köpeğin bacağından ve baldırından ısırdığı Kundakçı, yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne giden Kundakçı, tedavisinin ardından tabucu edildi.

"ZİNCİRE BAĞLIYDI, BANA DOĞRU BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA BİRDEN ZİNCİR KOPTU"

Çiftliğe girdiği sırada köpeği gördüğünü ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

"Köpek zincirle bağlıydı, bana doğru bağırmaya başlayınca nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim, aşılarımı yaptırdım. İki yerimden ısırdı, şu anda iyiyim."