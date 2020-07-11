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    Afyonkarahisar'da köpek yüzünden kavga çıktı: 1 ölü

    Emirdağ ilçesinde, köpek yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
    • AA
    • 11.07.2020 - 15:25
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    Afyonkarahisar'da köpek yüzünden kavga çıktı: 1 ölü

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpibeyli köyünün Eskibağlar mevkisinde, Sedat Ö. (37), Mehmet Ö. (56) ile oğlu Bekir Ö. (16) koyunlarını otlatmak için meraya çıktı.

    İddiaya göre bu sırada Mehmet Ö'nün oğlu Bekir Ö, yaydığı koyunlara doğru gelen Sedat Ö'nün köpeğini kendi köpeklerine boğdurdu.

    BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Ö. ile Sedat Ö, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş etti. Silahlı kavgada, Mehmet Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Bekir Ö. ise ağır yaralandı.

    TESLİM OLDU

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bekir Ö, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Mehmet Ö'nün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Şüpheli Sedat Ö, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

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