Afyonkarahisar'da kredi tuzağıyla dolandırıcılık girişimi

Kendisini polis olarak tanıtan kişinin talebiyle 75 bin lira kredi çeken 52 yaşındaki adam, gerçek polisler sayesinde kurtuldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Mevlüt A. (52), telefon dolandırıclarının hedefi oldu.

Cep telefonundan kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, banka çalışanlarının, Mevlüt A.'nın kimliğini kullanarak para çektiğini ve operasyonla yakalanacaklarını söyledi.

75 BİN LİRALIK KREDİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Mevlüt A.'dan, 'Bolvadin Cumhuriyet savcısının hesap numarası' diye verdiği hesaba 75 bin lira yatırmasını istedi.

Parası olmadığını söyleyen Mevlüt A.'dan kredi çekmesini isteyen kişi, "Krediyi çektikten sonra makbuzun yanına da iki nokta koy. Biz ondan sonra zanlıları yakalamak için bankaya operasyon düzenleyeceğiz. Sen de belirli bir süre emniyetle adliyenin arasında dolaş, operasyonun ardından parayı da savcının hesabına yatır. Zaten o para devletin." dedi.

GERÇEK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Bankadan krediyi alan Mevlüt A., daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünün önüne geldi. Kendisini arayanın polis olduğunu düşünen Mevlüt A., emniyet müdürlüğü önünde el sallayıp, geldiğini anlattı. Gerçek polis ekiplerinin tavırlarından şüphelenip yanına geldiği Mevlüt A., herhangi bir sıkıntısının olup olmadığı sorusuna da elindeki poşeti göstererek "Bolvadin Cumhuriyet Savcısının hesabına 75 bin lira yatıracağım. Benim kimliğin fotokopisini kullanmışlar. Bana da bankadan 75 bin lira çekmemi söylediler." dedi.

Polisin, telefondakinin 'dolandırıcı' olduğunu söylemesiyle dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Mevlüt A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

KREDİYİ İADE ETTİ

Mevlüt A., daha sonra çektiği parayı banka şubesine götürüp krediyi de iptal ettirdi.

Polis, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.