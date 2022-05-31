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    Afyonkarahisar'da kum yüklü tır bariyerlere çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kum yüklü tır, bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • 31.05.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:30
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    Afyonkarahisar'da kum yüklü tır bariyerlere çarptı

    Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda Volkan Çetin'in kullandığı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çetin, sağlık kontrolü için ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Trafiğe kapanan yol tekrar açıldı

    Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda araç kuyruğu oluştu.

    Tırın kaldırılması ve kumun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

    Afyonkarahisar da kum yüklü tır bariyerlere çarptı #1

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    Afyonkarahisar da kum yüklü tır bariyerlere çarptı #4

    Afyonkarahisar da kum yüklü tır bariyerlere çarptı #5

    Afyonkarahisar da kum yüklü tır bariyerlere çarptı #6

    Afyonkarahisar da kum yüklü tır bariyerlere çarptı #7


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