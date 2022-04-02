Afyonkarahisar'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi, amca çocuklarını önce sopalarla dövdü ardından ise pompalı tüfekle kalçasından vurdu.

Afyonkarahisar'ın Burmalı Mahallesi Basın Caddesi üzerinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 kuzen bir araya geldi.

Kuzenlerin uzun süren tartışmasının ardından Cihan K. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi olayı tekrar konuşmak için amca çocukları olan Tarık K.’nın otomobille yanına geldi.

Burada da devam eden tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü. Cihan K. ve yanındaki 3 kişi ise Tarık K.'yı sopalarla darbetti.

Bununla kalmayan sahışlar, otomobilden aldıkları pompalı tüfekle kuzenlerini kalçasından vurdu.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Tarık K., iki el açılan ateşte kalçasından vurularak kanlar içinde kaldırıma yığılıp kaldı. Olayı gerçekleştiren şahıslar daha sonra otomobile binerek, olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasından vurularak kanlar içinde kalan Tarık K.’yı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olaya karışan ve karşıt grupta olan Cihan K., isimli şahısta daha sonra yaralı olarak kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitti.

Cihan K.’nın pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların karnına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis kavgaya karıştıktan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da kuzenlerin arazi kavgasında kan döküldü VİDEO