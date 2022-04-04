Afyonkarahisar'da kuzenlerin arazi kavgasının faili yakalandı

Ateşlediği tüfekle 2 kuzenini vuran şahıs tutuklanırken, ilk ifadesinde olayın, karşı tarafla aralarında yaşanan küfürleşmeden dolayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'daki Burmalı Mahallesi Basın Caddesi üzerinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 kuzen, sabah erken saatlerde tartıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine iddiaya göre, Fırat K., (19) Cihan K., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, olayı tekrar konuşmak için amca çocukları olan Tarık K.’nin otomobille yanına gitti.

SOPALARLA DARBETTİLER

Burada şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 3 kişi, kuzenleri olan Tarık K.’yi sopalarla darbetti. Sonrasında ise iddiaya göre, Fırat K., araçtan aldığı pompalı tüfekle Tarık K.’nin üzerine iki el ateş etti.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Tarık K. ile kendisini darbeden kuzeni Cihan K., açılan ateşte yaralandı. Fırat K., Cihan K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olayın ardından geldikleri otomobille kaçarken, Tarık K. ise olay yerine çağrılan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı Cihan K. de daha sonra kendi imkanları ile hastaneye gitti.

OLAYI İTİRAF ETTİ

Yaşanan olayın ardından şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri,olayın faili Fırat K.’yi Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Caddesi üzerinde olayda kullanmış olduğu kısa dipçik pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 adet mermi ile yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Fırat K., ilk ifadesinde, Tarık K. ile aralarında geçmişe dayalı küfürleşme sebebiyle husumetli olduğunu ve karşı tarafın olayın gerçekleştiği gün kardeşini darbettiklerini, bunun üzerine şahıslarla karşılaştıklarında olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



