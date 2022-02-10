Afyonkarahisar'da mahsur kalanlara çay dağıtan imam hatip, ilk kez konuştu

Tipide mahsur kalanlara evde demlediği çayı götürdüğü görüntülerle sosyal medyada yayılan genç imam, insanların yüzündeki tebessümün, kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da Çay- Dinar arasındaki Çayıryazı rampası, dün saat 17.30'dan bugün saat 08.00'e kadar yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Demirbel köyündeki camide görevli 25 yaşındaki imam hatip Adem Eser de araçlarıyla yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı.

Evinde demlediği çayı termosa doldurup dağıtan Eser, yolda kalanları ihtiyaçlarını karşılaması için camiye ve evine davet etti.

"60 KİŞİYE ÇAY DAĞITTIM"

Dün 60 kişiye çay dağıttığını belirten Adem Eser, "İkindi namazından çıkınca yolda mahsur kalan araçlar olduğunu gördüm. 'Çoluk çocuk üşümesin, aç kalmasın' diye, aklıma çay ve bisküvi dağıtmak geldi. Bir karton bisküvi aldım, evde büyük termos alacak kadar çay demledim. Sonrasında çayı ve bisküvileri yanıma alarak, yolda kalan vatandaşların yanına gittim. Şoförler ve araçların içindekilere olabildiğince çay ve bisküvi verdim." dedi.

"SEN MANYAK MISIN"

Bazı vatandaşların çay ve bisküvi için ücret vermek istediğini söyleyen Eser, "İnsanlar soğuk hava koşullarında böyle bir şey beklemediklerini ve şaşırdıkları söyledi. Ücret vermeye çalıştılar, fiyat sordular, ben de ücret almayacağımı, Allah rızası için böyle bir şey yaptığımı söyledim. İnsanların yüzündeki mutluluk, beni mutlu etti" diye konuştu. Tırşoförü ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Eser, "Hatta mutluluktan şaşıranlar olurken, bir tır şoförü 'Sen manyak mısın bu soğukta ne işin var burada' dedi. 'Abi yardıma ihtiyacı olan, çocuğu olan vardır düşüncesiyle koştum geldim' dedim." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL ADAMSIN"

Eser'in görüntüleri sosyal medyada yayılınca Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de dün bir mesaj paylaştı. Vali Çiçek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sen ne güzel bir adamsın. Allah rızası için yolda kalanlara çay dağıttın. Allah, senden razı olsun." ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerin ardından Vali Çiçek, mahsur kalanları telefonları arayarak, ihtiyaçları olup olmadığını sormuştu.













