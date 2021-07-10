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    Afyonkarahisar’da masanın gizli bölmesinden binlerce makaron çıktı

    B.A. isimli şahsa ait tütüncü dükkanına operasyon düzenleyen ekipler, masanın gizli bölümünde zulalanmış binlerce doldurulmuş makaron ele geçirdi.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 09:03
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    Afyonkarahisar’da masanın gizli bölmesinden binlerce makaron çıktı

    Afyonkarahisar’da kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

    B.A. (46) isimli bir şahsa ait tütüncü dükkanı olarak faaliyet gösteren iş yerine baskın düzenlendi.

    Şahsın iş yerinde ve aracından aramalar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekipler, 38 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ile 60 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirdi.

    Ayrıca doldurulmuş makaronlar, özel yapılmış masanın gizli bölümlerine zulalanmış halde bulundu.

    Afyonkarahisar’da masanın gizli bölmesinden binlerce makaron çıktı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon anlar polis kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    B.A., yakalanarak gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar’da masanın gizli bölmesinden binlerce makaron çıktı #1

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