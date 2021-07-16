Euro
10.1153
-0.21%
Dolar
8.5264
-0.44%
Altın
499.57
-0.89%
Borsa
1.366
-0.08%
Bitcoin
269.303
-3.85%
EXEN Coin
24.81
-6.34%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Afyonkarahisar'da mezara kenevir ekildi

    İki mezara kenevir ekildiği bilgisini alan jandarma, bölgeye operasyon düzenledi.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da mezara kenevir ekildi

    Afyonkarahisar'da şaşırtan bir manzarayla karşılaşıldı.

    Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

    MEZARDA KENEVİR

    Bölgeye gelen ekipler, iki ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmada 29 yaşındaki Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı.

    EVE OPERASYON

    Ç.G.’nin 56 yaşındaki babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

    "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınana baba ve oğlunun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

    Afyonkarahisar da mezara kenevir ekildi #1

    Afyonkarahisar da mezara kenevir ekildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir