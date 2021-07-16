Afyonkarahisar'da mezara kenevir ekildi

İki mezara kenevir ekildiği bilgisini alan jandarma, bölgeye operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar'da şaşırtan bir manzarayla karşılaşıldı.

Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

MEZARDA KENEVİR

Bölgeye gelen ekipler, iki ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada 29 yaşındaki Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı.

EVE OPERASYON

Ç.G.’nin 56 yaşındaki babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınana baba ve oğlunun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.