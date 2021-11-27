- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Afyonkarahisar'da mezarlık ve evlerde ürküten görüntü
Afyonkarahisar'da mezarlık ve evlerde ürküten görüntü
- İHA
- 27.11.2021 - 23:58
Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonları ve yarıklar Konya’da yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından artmaya ve genişlemeye başladı.
MEZARLIK VE EVLERDE DEFORMASYON OLUŞTU
Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da önemli çapta tahribatlar yaşandı. Yarıklar nedeniyle bir çok mezar olduğu yere çökerken, evlerin duvarlarındaki çatlaklarda artmaya hatta bazı bölgelerde yıkımlar yaşanmaya başlandı.
Afyonkarahisar'da mezarlık ve evlerde ürküten görüntü - Video
DEPREM YIKIMI GİBİ
Yarıklar nedeniyle özellikle çöken mezarlar görüntüsü ile herkesi korkuturken, çökmelerin yaşandığı duvarlar ise görüntüsü adeta deprem yıkımını aratmadı. Çatlaklar nedeniyle bir çok ev boşaltılırken, boşaltılan evlerin duvarlarında devasa boyutlarda çatlaklar olduğu ve bazı bölümlerinin ise yıkılması sonucu harabeye döndüğü dikkatlerden kaçmadı.
NEDENİ FAY HATLARI
Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamlarının yaptıkları incelemelerde, yüzey deformasyonlarına neden olan olaya bölgeden geçen fay hatlarının sebep olduğunu belirledi. Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
BÖLGE SAKİNLERİ TEDİRGİN
Bölge sakinlerinden Saim Arpa isimli vatandaş, ortaya çıkan görüntünün kendilerini çok korkuttuğunu ifade ederek, bölge için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.