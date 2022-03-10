Afyonkarahisar'da, mezarlıkta kazı yapan defineciler yakalandı

Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yaparak define arayan 4 şüpheli, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta, gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti.

Takip sonrası şüphelilerden M.G. mezarlıkta, M.Ş. ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı.

2 MEZAR ARASININ KAZILDIĞI FARK EDİLDİ

Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişi daha olduğunu belirtti.

Bunun üzerine polis H.B. ile M.A.D.'yi evinde yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.