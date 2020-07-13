Afyonkarahisar'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 17 yaralı

İlçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da tarfik kazası meydana geldi.

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri 7. kilometrede yaşanan kazada 36 yaşındaki Caner Tiril'in kullandığı yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile 35 yaşındaki Hızırşah Özdemir'in kullandığı otomobil, Polis Okulu Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı.

2'Sİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kazada yaralanan 17 kişiden ambulansta yapılan müdahalenin ardından 2’si, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.









