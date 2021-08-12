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- Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada
Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada
- İHA
- 12.08.2021 - 12:38
- Güncelleme : 12.08.2021 - 12:52
Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Salar Beldesi Kavşağı üzerinde seyir halinde olan Erkan P. (41) idaresindeki minibüs, Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken kavşaktan yola çıkan Hilal F. (40) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, birkaç defa döndükten sonra durdu.
Kontrolden çıkan minibüs ise kontrolsüz bir şekilde tali yola girdikten sonra, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza esnasında minibüsün tali yola girip savrulduğu ve etrafın tamamen toz kaplandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralanan otomobil sürücüsü Hilal P., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada