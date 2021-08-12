Euro
10.073
0.1%
Dolar
8.5449
0.05%
Altın
487.43
1.26%
Borsa
1.445
0.06%
Bitcoin
396.465
4.31%
EXEN Coin
25.77
7.15%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

    Erkan P. idaresindeki minibüs, Hilal F. yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

    Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Salar Beldesi Kavşağı üzerinde seyir halinde olan Erkan P. (41) idaresindeki minibüs, Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken kavşaktan yola çıkan Hilal F. (40) idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil, birkaç defa döndükten sonra durdu.

    Kontrolden çıkan minibüs ise kontrolsüz bir şekilde tali yola girdikten sonra, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kaza esnasında minibüsün tali yola girip savrulduğu ve etrafın tamamen toz kaplandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralanan otomobil sürücüsü Hilal P., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir